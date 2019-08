Dalla marcia al lancio del peso e del giavellotto, Siragusa continua con le medaglie

Continua la preparazione per il plurimedagliato marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, in vista dei campionati italiani assoluti Aics di Cervia e per gli europei di marcia di Eraclea (le due gare si svolgeranno nella stessa giornata del 6 settembre).

Dopo l'argento dei mondiali di Torun (Polonia) e fresco dell'argento del primo d'agosto ai giochi europei di Torino, il colligiano si è presentato il 24 e 25 agosto a Piombino per i campionati toscani di categoria in veste di lanciatore. È riuscito a piazzare un ottimo 32 metri di giavellotto che lo vede vittorioso sulla categoria M50 a seguire un ottimo argento sempre nella stessa categoria nel lancio del peso.

Ora occhi puntati al 6 settembre a Cervia per i 3000 metri di marcia in pista per il tricolore Eraclea (Venezia) per l'individuale continentale con la nazionale nei 5000 metri di marcia in pista.

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa