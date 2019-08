Doppio intervento di Pegaso: uomo sotto trattore e grave incidente stradale

Due interventi dell'elisoccorso Pegaso nel sud della Toscana quest'oggi. A Castiglion Fibocchi, provincia di Arezzo, un brutto incidente lungo la sp2 ha costretto i sanitari inviati dal 118 a chiamare il mezzo aereo per prendere in carico due feriti. Il conducente di una vettura è stato estratto dai vigili del fuoco di Arezzo. Presenti sul posto anche i carabinieri.

L'incidente, secondo quanto appreso, avrebbe interrotto la gara ciclistica dedicata agli juniores Gran Premio Strettoio in Pian di Chiena. Il servizio di vigilanza ha interrotto la gara anche se il tratto non era interessato dal passaggio dei ciclisti. Dopo 40 minuti, tempo servito per soccorrere i 5 feriti, la gara è ripresa. Per la cronaca, ha vinto Matteo Regnanti della Gs Stabbia.

Nel Senese invece un uomo è rimasto incastrato sotto il trattore che stava conducendo in dei terreni vicino via Santa Lucia a Sarteano. I vigili del fuoco di Montepulciano hanno estratto l'uomo per poi affidarlo alle cure dei sanitari inviati dal 118 assieme all'eliambulanza.

