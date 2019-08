"Elezioni subito": Fdi Empolese Valdelsa lancia la petizione

Ieri mattina si è svolta una conferenza stampa dove eletti e dirigenti dell’Empolese-Valdelsa di Fratelli d’Italia, insieme al coordinatore regionale del partito Francesco Torselli, hanno ribadito che l’unica via per risolvere, in maniera coerente con la volontà degli italiani, la strana crisi di governo, è una sola: il ritorno alle urne, il voto prima possibile. Fratelli d’Italia sta facendo firmare in tutta Italia una petizione da portare al presidente Mattarella, a tal proposito.

"Fratelli d’Italia chiede la cosa più logica e più in linea con l’Articolo 1 della Costituzione - ha spiegato il consigliere comunale empolese e neo dirigente regionale Fdi, Federico Pavese - ovvero ridare sovranità al popolo italiano con il libero esercizio del voto".

Torselli ha concluso: "Siamo consapevoli di essere in una repubblica parlamentare e che un eventuale governo M5S-Pd sarebbe legittimo, ma disattenderebbe la volontà degli italiani che, nelle ultime elezioni, sia europee che regionali, hanno sempre scelto il centrodestra e non i due partiti che ora si apprestano a formare un governo che avrebbe i numeri in parlamento ma non la fiducia della maggioranza degli italiani".

"La Lega vorrebbe votare ma non chiude ancora definitivamente al M5S, Forza Italia, anch’essa favorevole al voto, vorrebbe prima cercare un’improbabile maggioranza parlamentare per formare da subito un governo di centrodestra. Noi vogliamo subito ridare la parola agli italiani. Con elezioni al più presto".

Fonte: Fdi Empolese Valdelsa

