Furti in 3 appartamenti e in un hotel a Firenze

Numerosi furti sono stati segnalati ieri a Firenze. Uno di questi casi è la razzia di tre appartamenti al terzo, quarto e quinto piano di un condominio di via Filadelfia. I ladri sono entrati dalle porte principali senza però usare effrazioni. In una casa la cassaforte a muro è stata trovata aperta. Poi via borsa, orologio e altri oggetti da un'altra casa. La polizia indaga.

Trovata invece la responsabile di un furto nel ripostiglio di un albergo di Firenze, dove una 37enne fiorentina avrebbe portato via 100 euro intorno alle 11 di ieri mattina. La donna è stata vista uscire dalla stanza riservata ai lavoratori dell'albergo: si è giustificata dicendo di essere in cerca del bagno. L'impiegata ha chiamato la polizia e gli agenti hanno avuto la testimonianza di una dipendente che non aveva più nella sua borsa 100 euro. La 37enne, già ai domiciliari, è stata denunciata per furto ed evasione.

