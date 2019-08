Guardie private a Pisa, Diritti in Comune: "Intervengano questore e prefetto"

Si moltiplicano le voci secondo cui la Giunta Conti vuole copiare quella di Cascina e utilizzare guardie private (magari proprio il "solito" Corpo delle Guardie di Città) per funzioni di controllo del territorio e di ordine pubblico, che spettano invece allo Stato e alle forze di polizia. Si tratta di una scelta gravissima, su cui chiediamo al Questore e al Prefetto di Pisa di intervenire per impedire alla amministrazione comunale pisana di procedere in tale direzione.

Si cerca infatti di introdurre surrettiziamente una sorta di polizia al servizio della Giunta. Di fronte alle fallimentari politiche securitarie del loro Ministro degli Interni, che combatte i poveri e i richiedenti asilo invece di colpire la criminalità, la Lega sul territorio utilizza società private per privatizzare di fatto la sicurezza, facendone un business e erodendo così uno dei cardini dello Stato.

È un provvedimento, anche in questo caso, di pura propaganda che non renderà nessuno davvero più sicuro. Legittima difesa, decreti sicurezza, militarizzazione della Polizia municipale dotata di manganello e spray urticante, affidamenti a guardie private di servizi prettamente statali costituiscono un mix esplosivo, che nulla ha a che vedere con lo Stato di diritto né con il contrasto alla criminalità, ma che fa assomigliare le nostre città sempre di più al Far West.

Per queste ragioni solleveremo subito la questione in Consiglio Comunale per capire quali sono le reali intenzioni della Giunta, e chiediamo sin d'ora alle autorità competenti, Prefetto e Questore, di intervenire per fermare simili provvedimenti.

Fonte: Diritti in comune: Una città in comune - Rifondazione Comunista - Pisa Possibile

Tutte le notizie di Pisa