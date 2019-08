I vigili del fuoco del Comando di Livorno sono intervenuti a Livorno in Borgo Cappuccini 192, per un incendio in un'abitazione al primo piano.

Gli abitanti dell'appartamento sono stati evacuati per precauzione, a causa del fumo prodotto dall'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l'immobile non ha riportato danni strutturali.

La squadra dei vigili del fuoco ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'appartamento che al momento risulta inagibile.

