Incidente in Val di Cava, ferito 41enne in moto

Un 41enne motociclista è rimasto ferito lungo la sp delle Colline per Legoli tra Pontedera e Ponsacco. Ieri mattina a mezzogiorno un'auto proveniente da Peccioli ha impattato con la moto guidata da M.P., soccorso poi in codice rosso e trasferito all'ospedale pisano di Cisanello. L'incidente è avvenuto all'altezza della farmacia di Val di Cava. La polizia municipale è intervenuta per i rilievi, ancora una volta su una strada a rischio per l'alta velocità e i frequenti incidenti registrati. A novembre scorso un altro centauro perse la vita a soli 51 anni.

