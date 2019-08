Omaggio all'ex sindaco Florio Talini: 12 anni dalla scomparsa

Come ogni 25 agosto anche questa mattina l'amministrazione comunale di Fucecchio ha reso omaggio all'ex sindaco Florio Talini, prematuramente scomparso esattamente dodici anni fa, il 25 agosto 2007. Nel cimitero di Ponte a Cappiano, insieme ai familiari e ai tanti compagni che con Talini condivisero un percorso politico e di impegno civile a servizio della comunità (fu prima assessore e poi sindaco dal 1995 al 2004), il Comune di Fucecchio, rappresentato dalla vicesindaco Emma Donnini, ha deposto un mazzo di fiori di fronte alla tomba per ricordare la figura dell'ex primo cittadino. Per l'amministrazione era presente anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Padovani.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

