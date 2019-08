Pontedera-Carrarese, granata concentrati per non sbagliare al debutto

Una partenza col botto quella del Pontedera nella prima di Lega Pro contro la Carrarese: 3-1 il risultato finale, con un 'Mannucci' gremito e festante in una sera di fine agosto pensata proprio per rientrare a casa dalle ferie con un match di rilievo.

A mettere le cose in chiaro è stato subito De Cenco al nono minuto del primo tempo. Il risultato torna in parità al 25' con Manneh e così la partita si interrompe per l'intervallo. Il rigore segnato da Daniele Mannini al 57' riporta i granata avanti e Calcagni appena dieci minuti dopo sigilla il risultato sul 3-1.

Un secondo tempo giocato con concentrazione dai padroni di casa, come confermato anche dal mister Maraia: "Noi siamo usciti meglio dagli spogliatoi più cattivi, più precisi in campo e anche la condizione fisica ci ha aiutato a far prevalere il nostro gioco. Queste sono le partite che difficilmente il Pontedera sbaglia, al di la di vincere o perdere, e non ha sbagliato nemmeno stasera".

Intanto è possibile rivedere gli istanti più salienti di ieri con le foto a cura di Veronica Gentile per gonews.it.

(foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) Ivan Maraia (foto Veronica Gentile per gonews.it) Ivan Maraia (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it) (foto Veronica Gentile per gonews.it)

Tutte le notizie di Calcio