Rilevato terremoto a Montelupo, magnitudo 2.9

Una scossa di terremoto sarebbe stata rilevata nell'Empolese Valdelsa nel pomeriggio di oggi, domenica 25 agosto, esattamente alle 15.23. 2.9 la magnitudo registrata in via Botinaccio, da una profondità di 10 km, ma molte persone dell'Empolese hanno sentito la terra tremare. Ieri una lieve scossa è stata localizzata dai sismografi ancora nei pressi di Montelupo Fiorentino: 1.6 intorno a via di Pulica. Al momento non sono stati rilevati danni a cose o feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

