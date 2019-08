Urta auto in sosta e la manda in una scarpata nel Pisano

I vigili del fuoco di Pisa assieme alla squadra Saf (Speleo Archeologico Fluviale) sono intervenuti alle 16 in via del Brennero a San Giuliano Terme per un incidente stradale in località La Figuretta. Per cause in corso di accertamento, la conducente di un'auto ha perso il controllo della stessa, colpendo un’altra auto in sosta che è andata a finire in una piccola scarpata. Due persone sono state estratte dai vigili del fuoco e consegnate ai sanitari inviati dal 118. Sul posto la polizia municipale.

