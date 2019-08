A Villa Argentina presentazione del libro di Maurizio Vaccaro

Nel prossimo appuntamento letterario di Villa Argentina si parlerà di libertà e di diritti, ricordando i valori fondanti della Costituzione Italiana, con la presentazione del libro "Vitamine di sopravvivenza da un vecchio ragazzo liberale" dell'autore Maurizio Vaccaro.

Nel libro sono contenute riflessioni giuridiche e culturali, non legate a una determinata corrente politica, ma molto attuali per la nostra società vista anche l'esigenza avvertita dalle istituzioni di introdurre nei programmi scolastici l'Educazione civica e lo studio della Costituzione.

L'incontro è previsto per mercoledì 28 agosto alle ore 17.30 presso Villa Argentina. Il libro sarà presentato da Alessandro Battaglia, sarà altresì presente l'autore Maurizio Vaccaro. Il libro è pubblicato da Pezzini Editore.

Maurizio Vaccaro è nato a Roma nel settembre 1947. Si è laureato a Pisa in Giurisprudenza nel 1970, con la predilezione del Diritto Costituzionale. Ha sempre lavorato nelle Associazioni di Categoria aderenti a Confindustria occupandosi di relazioni sindacali e questioni legate al mondo del lavoro. Ha successivamente gestito, con crescenti responsabilità dirigenziali, i temi delle politiche per l'impresa e del commercio internazionale presso l'Unione Europea, utilizzando queste esperienze in significativi ruoli nelle relazioni esterne e istituzionali.

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Viareggio