Un 20enne albanese ha riferito di essere stato accoltellato nel chiostro della mensa universitaria di Sant'Apollonia a Firenze, in pieno centro città. Il giovane ha spiegato quanto sarebbe accaduto ai sanitari: il responsabile sarebbe un connazionale. Per fortuna, non ha riportato ferite che lo pongono in pericolo di vita. La polizia sta indagando sull'accaduto e sulle motivazioni dietro di esso.

