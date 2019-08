Nuovo asfalto in via Pisana, chiuso il tratto tra Pestalozzi e Rialdoli

Asfaltatura completa della carreggiata di via Pisana nel tratto di 260 metri compreso tra gli incroci con le vie Pestalozzi e Rialdoli; l’intervento è a carico di Centria Reti Gas come ripristino di precedenti lavori di manutenzione ai sottoservizi, secondo quanto concordato con l’Amministrazione Comunale. Per consentire i lavori di asfaltatura quel tratto di strada viene chiuso al traffico dalle 8 di mattina di lunedì 2 fino alle 24 di mercoledì 4 settembre 2019; la viabilità alternativa consigliata segue il percorso Pestalozzi, Moro, Donizetti, Vivaldi (o Acciaiolo) per reimmettersi infine su via Pisana.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci