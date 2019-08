Un bambino straniero, che secondo i primi riscontri sembra dell'età di due anni, è finito in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un principio di annegamento nella piscina di un residence a Volterra. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Saline. Il piccolo è stato trasferito presso la struttura fiorentina in elisoccorso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

