Caccia, al via la consegna dei tesserini venatori a Castelfranco

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto informa che a partire da oggi, lunedì 19 agosto, è iniziata la consegna dei tesserini venatori.

Il ritiro degli stessi sarà possibile presso la sede del Comando di Polizia Municipale ubicata a Castelfranco di Sotto in Via Magenta n°51 nei consueti orari di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 ed il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Per i residenti nelle frazioni sarà inoltre possibile ritirare i tesserini venatori presso la sede distaccata comunale di Orentano in Piazza Roma nei seguenti giorni ed orari: martedì 27 agosto dalle 15:30 alle 17:30, giovedì 29 agosto dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Si ricorda che per il rilascio del tesserino occorre presentare il porto d'armi in corso di validità, il tesserino giallo allegato al porto d'armi, la ricevuta dei regolari versamenti, nonché la ricevuta di pagamento A.T.C. e quella di avvenuta riconsegna del precedente tesserino.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto: tel. 0571/487242.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto