Cimitero di Bacchereto, iniziati i lavori di manutenzione

Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria al Cimitero di Bacchereto. In programma la demolizione e il rifacimento del blocco degli ossari posti sul lato sinistro rispetto all’ingresso principale, con la realizzazione di una nuova struttura composta da 120 ossari disposti su otto file; il completamento del camminamento pedonale all’interno del cimitero; la risistemazione del tetto e la ritinteggiatura della struttura.

Una serie di opere per mettere in sicurezza la struttura e dare maggior decoro al luogo. Al fine di consentire la demolizione degli ossari pericolanti e la loro successiva ricostruzione, il Comune da giovedì 29 agosto procederà ad una accurata rimozione dei resti ossei, delle ceneri e degli ornamenti funebri, che saranno posti in apposite scatole e spostati in un luogo sicuro. Sarà poi cura del Comune, al termine dei lavori, ricollocare i resti negli ossari nuovi. Il Comune provvederà inoltre al ripristino delle lapidi.

Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico del Comune di Carmignano ai numeri 055 8750244 oppure 055 8750261.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

