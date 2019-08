Commercio Pontedera, Fratelli d'Italia: "Continua la fuga dei negozi dal centro, crisi di sicurezza"

Una Pontedera dove l'amministrazione non fa nulla da anni e quella nuova come nelle migliori tradizioni del passato sa solo pensare alle feste forse si pensa di risolvere i problemi del commercio con 3 o 4 feste? o peggio ancora si pensa che i pontederesi si accontentino come i romani di 2000 anni fa del panem et circense, ma senza panem vista la pesante crisi economica della Valdera?