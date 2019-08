Dalla Rems al mare, una gita per 8 pazienti ricoverati a Volterra

Otto pazienti ricoverati alla REMS di Volterra e cinque operatori, hanno partecipato ad una giornata speciale in barca. Tutto nasce dall’impegno e dall’iniziativa del nonno di uno degli ospiti della REMS che, come negli anni precedenti, è riuscito a coinvolgere i membri del Circolo Nautico del dopo Lavoro Ferroviario e della Lega Navale. I membri delle diverse associazioni hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni ed hanno organizzato un tour guidato, partito da bocca d’Arno a Pisa, e proseguito lungo tutto il litorale del Parco Naturale di S.Rossore, effettuando una sosta davanti al lido di Marina di Vecchiano. La sosta ha permesso a tutti di godere di un bagno in mare, fino alla conclusiva visita del porto di Viareggio. Il pranzo al ristorante della Lega Navale ha chiuso la giornata.

“Tutti i pazienti hanno riferito di aver provato fortissime emozioni”. Affermano gli operatori. “Chi non era mai salito su una barca, chi non vedeva il mare da vent’anni, chi si è commosso di fronte ad un piatto di pasta allo scoglio”. “Un ringraziamento particolare per la disponibilità e la gentilezza, alle persone che ci hanno ospitato e che hanno rappresentato la materializzazione dell’arma utile a combattere il doppio stigma (sia riguardo gli aspetti psichiatrici sia a quelli giuridici) che i nostri pazienti, e di riflesso noi, viviamo quotidianamente”.

Ricordiamo che l’equipe multi professionale della R.E.M.S., coordinata dal dott. Alfredo Sbrana, ha il compito di realizzare un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato, in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, in modo da migliorare le capacità adattive della persona e grazie al quale rendere possibile l’approvazione, da parte del magistrato di sorveglianza, la dimissione verso il territorio di appartenenza.

Fonte: Asl Nord Ovest

