Denunce per furti e droga a Pisa: viola l'allontanamento dal Comune, in possesso di ricette rubate

Nella giornata di ieri, durante l’attività di controllo del territorio, una volante della polizia di Pisa controllava, in via U. Dini, F. S., cittadino italiano, nato il 11.08.1980 a Monza e residente a Cesena, di fatto senza fissa dimora, destinatario di provvedimento del Questore di Pisa del Divieto di Ritorno nel Comune di Pisa per 3 anni. Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di ricette mediche, risultate provento di furto all’Ospedale di Cisanello, nonchè di una chiave passe-partout. Il predetto è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della misura di prevenzione nonché per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

Successivamente, nel corso della medesima mattinata il medesimo soggetto, è stato nuovamente controllato in questo viale Gramsci. Sottoposto a perquisizione personale è risultato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pari a gr. 1,3 lordi, detenuta per uso personale, e di un computer portatile HP risultato provento di furto perpetrato all’interno dell’Istituto “Galilei - Pacinotti”. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pisa, per ricettazione e sarà segnalato al Prefetto per la detenzione dello stupefacente.

Nel corso di questi servizi di controllo del territorio, la Sezione di Polizia Ferroviaria ha denunciato R. M. nata il 27.9.2003 in Bosnia perché ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai danni di una turista nella zona della stazione ferroviaria di Pisa Centrale.

Fonte: Questura di Pisa

