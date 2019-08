Denunciato pusher in via delle Carra: fermato mentre vendeva cocaina

Continua l’attenzione della polizia municipale per il contrasto allo spaccio di droga. Sabato intorno alle 10, una pattuglia del distaccamento di Rifredi ha colto sul fatto in via delle Carra due uomini che si scambiavano denaro e sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati tre involucri termosaldati contenenti circa due grammi di cocaina. Segnalato in Prefettura per uso di sostanze l’acquirente, denunciato a piede libero per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti il pusher.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

