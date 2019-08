Due dipendenti in pensione, i saluti del sindaco Coluccini

Raggiungono la pensione due dipendenti comunali. Si tratta di Marco Befanini, per anni alla guida della squadra di operai comunali, e di Gianluca Frati, impiegato nel settore tecnico. A salutare i due dipendenti prossimi alla pensione anche il sindaco di Massarosa, Alberto Coluccini. “Vi ringrazio per il lavoro svolto – ha sottolineato – e per l'attenzione verso Massarosa che avete dimostrato in questi 40 anni di servizio. Mi auguro che il modo in cui vi siete distinti nei vostri incarichi siano di esempio per chi in futuro si occuperà degli stessi compiti”.

Fonte: Comune di Massarosa

Tutte le notizie di Massarosa