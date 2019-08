Molesta donna di prima mattina a Empoli, lei scatta foto e lo fa denunciare

Un uomo alle 6 del mattino a Empoli ha palpeggiato una donna e le ha mostrato i genitali sotto casa sua. La donna è riuscita a raccogliere numerosi indizi per aiutare la polizia a far denunciare un 30enne filippino, M.E. le iniziali, residente a San Miniato.

La donna, di circa 40 anni, era al parco per una passeggiata al parco di Ponzano prima di entrare a lavoro. Viene seguita fin sotto casa dall'uomo che la molesta. La signora riesce a scappare dal palpeggiamento, fugge nel vialetto di casa e con molta intelligenza scatta una foto all'aggressore, mentre sta scappando in bici.

Dopo poco più di un'ora, una volta ripresasi dall'evento, chiama la polizia, descrive la fisionomia dell'uomo e fornisce la foto fatta con lo smartphone. Da qui entra in gioco la pattuglia della volante che cerca la persona della foto scattata di spalle, da cui si vede una bici, con un uomo che indossa una maglietta arancio e pantaloncini scuri, con cappellino nero.

Alle 11, in lungarno Alighieri a Empoli, quando le speranze stavano per finire, gli agenti trovano l'uomo, in bici, che si chiude la cerniera dei pantaloni. Lo portano negli uffici di piazza Gramsci e procedono all'identificazione da parte della polizia scientifica. L'uomo, regolare in Italia, ha sulle spalle numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

Tolti i dubbi sull'identità, è scattata la denuncia per il reato di violenza sessuale.

