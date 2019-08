Sonata a lutto a Pontedera per Enzo Rocchi, anima della filarmonica Volere è Potere

È scomparso Enzo Rocchi, una delle principali anime della filarmonica Volere è Potere di Pontedera. Ha seguito la storia della città e del complesso per più di 60 anni, facendo crescere la filarmonica e con essa Pontedera intera. Non senza alti e bassi, come ricordò Eugenio Leone in una lettera indirizzata al Tirreno anni fa. Anche negli scorsi giorni, nonostante l'età, Rocchi seguiva le vicende degli uomini e delle donne che ogni giorno rendevano possibile la magia della musica, "il luogo di incontro e di scambio culturale e umano", come ebbe a dire nel corso di un'intervista. Tra i primi a esternare la propria commozione per la scomparsa l'ex sindaco Simone Millozzi e l'ex consigliere comunale Leone.

