Nella sola giornata del 25 agosto, sono stati scoperti 4 furti in appartamento a Firenze. La spiacevole scoperta è stata fatta da altrettanti proprietari di casa rientrati dalle ferie. Svuotate un'abitazione di via Berchet, una in via Maroncelli, un'altra in via Turati e una in via Ferrucci. I malviventi, entrati forzando le porte, hanno portato via denaro, gioielli in oro e argento e capi di abbigliamento. La polizia sta conducendo le indagini.

