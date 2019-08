Falsi addetti Pro Loco chiedono denaro per Montopoli Medioevo

I truffatori non smettono mai di lavorare. A Montopoli la Pro Loco segnala che delle persone che si spacciano come delegati stanno chiedendo offerte per Montopoli Medioevo in programma a settembre. Proprio l'associazione rende noto ai commercianti di diffidare da questi individui e di non consegnare denaro. I reali incaricati rilasciano sempre ricevute timbrate e in questo momento non sarebbe attiva la raccolta fondi. Prossimamente il fatto verrà denunciato ai carabinieri.

