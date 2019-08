Festa de l'Unità di Staggia Senese: il programma e gli ospiti delle 12 giornate

Inizierà ufficialmente giovedì 29 agosto il tradizionale appuntamento con la Festa de l'Unità di Staggia Senese , che si protrarrà fino a domenica 8 settembre . Lunedì 9 settembre sarà la volta del cenone di chiusura , solo su prenotazione (Cristiano 3482413756 e Marco 3487691937) .

Complessivamente 12 giornate di musica, ballo, tombole, pranzi e cene con menù di ottima cucina tradizionale toscana – esordisce Cristiano Ninci coordinatore del locale circolo PD - senza per questo rinunciare alla “buona politica” con due iniziative importanti e per il PD locale “ martedì 3 settembre alle ore 21:45 si terrà l'atteso incontro con il Sindaco David Bussagli e con la nuova Giunta Comunale dal titolo Staggia nei progetti dei prossimi cinque anni – prosegue Ninci – sarà l'occasione per discutere con tutti i cittadini sulle opere realizzate e da realizzare in maniera franca, aperta e costruttiva

“ per il pomeriggio di domenica 8 settembre alle ore 18:00 stiamo preparando una seconda iniziativa pubblica per fare il punto sulle soluzioni per risolvere la crisi di governo con il PD in campo nell'interesse nazionale , l'iniziativa sarà coordinata dal segretario comunale del PD Maurizio Pelosi e parteciperanno i consiglieri regionali Simone Bezzini e Stefano Scaramelli , insieme ad altri autorevoli esponenti delle istituzioni e del PD provinciale .

Come ogni anno, abbiamo trovato ancora, grazie ad un gruppo encomiabile di volontarie e di volontari , le energie e le motivazioni per mettere a disposizione della comunità divertimento , convivialità e buona politica - afferma Maurizio Pelosi – perchè le nostre intramontabili feste coinvolgono , non solo i militanti, ma anche tante altre persone che ne apprezzano lo spirito di volontariato e la finalità di autofinanziamento trasparente de,lla politica .

“Questa è solo una tappa di un lungo viaggio - conclude Pelosi – che stiamo percorrendo e che proseguiremo allargando ancora di più i momenti di partecipazione con tutte le associazioni ed i luoghi di aggregazione della società per raccogliere pareri , opinioni e bisogni da rappresentare nella gestione dei nostri territori e nella politica nazionale . In completa antitesi rispetto ad atteggiamenti autoreferenziali o personalistici ci stiamo adoperando e ci prodigheremo per un “percorso collettivo” , che parta dal basso, nel quale cercheremo di coinvolgere tutti coloro che desiderino impegnare tempo ed idee nell'interesse generale e per il futuro delle nuove generazioni, contro le disuguaglianze , per i diritti e per la dignità del lavoro .

Fonte: Partito Democratico Poggibonsi

