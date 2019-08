I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti questo pomeriggio in Via Fontebranda per un incendio che ha coinvolto il primo piano di una abitazione. L'incendio, le cui cause sono da accertare, ha interessato arredi e suppellettili presenti all'interno, senza coinvolgere nessuna persona. Al momento l'abitazione è stata resa inagibile in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie.

