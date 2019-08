Incidente tra auto e un pulmino per disabili: cinque feriti. Interviene l'elisoccorso

Scontro tra auto e un pulmino adibito al trasporto dei disabili. Da quanto si apprende sarebbero rimaste ferite almeno cinque persone. I feriti sono tutte donne disabili che venivano trasportate per varie necessità, una 48enne è stata portata in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi per un forte trauma cranico commotivo. Le altre in codice giallo all'ospedale Dan Donato di Arezzo. Sul posto oltre i sanitari è intervenuto l'elisoccorso Pegaso. L'incidente è avvenuto in località Ponte alla Chiassa sulla SP43 La LIbbia, ad Arezzo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere tre persone.

