I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti intorno alle ore 13 per un incidente stradale sulla SS 74 Maremmana a Pitigliano. Un'auto ha schiacciato una moto. Il personale sanitario del 118 ha preso in carico i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Successivamente il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente.

