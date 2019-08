La lista civica CambiaMenti: "Più attenzione ai cimiteri"

Un capitolo che tocca da vicino sentimenti delicati di tutta la nostra cittadinanza è quello che riguarda la manutenzione dei cimiteri, e per questo noi del Gruppo Consiliare CambiaMenti riteniamo che una riflessione vada svolta in tempi utili per influire sulla predisposizione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020.

Si tratta di un settore finanziariamente in attivo, e caratterizzato da entrate certe.

Nello scorso mese di luglio, sono state accertate, a quanto risulta da determine dirigenziali, entrate per 190 mila 023, 87 euro complessivi, di cui 152mila 918,46 per il servizio di illuminazione votiva relativamente all'intera annualità 2019; 37 mila 105,41 per i servizi cimiteriali relativi al solo mese di luglio 2019.

Dispiace constatare che, a fronte di entrate così importanti, gli investimenti in manutenzione sono sporadici, casuali e del tutto insufficienti: in genere ci si limita a "pulizie a fondo" in vista delle festività del 1 e del 2 novembre o di altri importanti giorni festivi. Ma basta considerare situazioni come quella del cimitero del capoluogo o come quella del cimitero di Ponte a Egola, dove sarebbero necessari importanti interventi di manutenzione straordinaria per recuperare le più elementari condizioni di decoro e di sicurezza per capire che questo non può bastare.

A noi sembra che, nel quadro di una corretta programmazione che sarebbe importante affermare in questo come in tutti gli altri settori. Il Comune dovrebbe definire una quota delle entrate cimiteriale da destinare ogni anno, secondo piani di priorità, a investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria in questo settore. E questo è tanto più importante in un quadro in cui si dovrà definire chiaramente una strada per far fronte alle penalità derivanti dal modo in cui è stata gestita la vicenda del Project financing senza compromettere i servizi e le capacità di investimento dell'Amministrazione.

Lista Civica CambiaMenti

Guazzini Manola-capogruppo

Squicciarini Matteo

