Lanciò bottiglietta durante il Palio di Siena, capogruppo Fdi si dimette

Maurizio Forzoni si è dimesso da capogruppo Fdi in consiglio comunale a Siena e si è autosospeso da tutti gli incarichi nel partito, in particolare da quello di componente del direttivo regionale. Le dimissioni sono state accettate dal coordinatore regionale di Fdi Francesco Torselli in un incontro tenuto oggi.

Già multato dal Comune con 500 euro, Forzoni è stato soggetto di una richiesta di Daspo fatta dal sindaco Luigi De Mossi alla questura a causa del lancio di una bottiglietta d'acqua il 16 agosto scorso dai palchi di piazza del Campo.

Il consigliere ebbe un gesto di stizza e lanciò la bottiglietta, che andò a finire sulla pista di tufo mentre si correva il Palio dell'Assunta in seguito alla caduta del fantino della sua contrada, la Selva, avvenuta a metà corsa. Nei giorni scorsi Forzoni aveva presentato le proprie scuse al Comune e alla città mentre la sua Contrada, la Selva, aveva preso le distanze dall'accaduto.

L'ironia ha voluto che alla fine dei tre giri di pista il cavallo 'scosso' della Selva, Remorex, abbia vinto il Palio di un soffio superando di centimetri il Bruco. Però ormai Forzoni aveva compiuto il suo gesto, quindi è stato individuato dai vigili urbani e sono scattate le sanzioni.

