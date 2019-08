Livorno diventa Hogwarts con il raduno nazionale dei fan di Harry Potter: corsi per grandi e piccini

La Fortezza Vecchia e Nuova di Livorno si sono trasformate in Hogwarts. La città di porto è infatti assediata da tanti aspiranti maghi, sulle orme del Grifondoro e le altre casate magiche della storia che ha appassionato generazioni, creata dalla mente della Rowling. Fino al 29 agosto il raduno nazionale dei fan di Harry Potter, organizzato dall'associazione Caput Draconis, agiterà le bacchette magiche, giocherà a Quidditch e sperimenterà le pozioni di arti oscure nel pratone della Fortezza Nuova.

Lezioni per tutti, attività per grandi e piccini. L'arrivo degli studenti alla Fortezza è avvenuto "a bordo del battello con il tour dei Fossi, i canali navigabili che attraversano tutto il centro storico, attraccando poi al molo del bastione mediceo che ricorda in qualche modo l'arrivo a Hogwarts" spiega una delle organizzatrici, Lia Pallone.

Sono previste le lezioni in Fortezza Vecchia, sulla storia della Magia, per proseguire mercoledì con la gara di scacchi magici. La giornata finale di giovedì sarà composta dagli esami, come accade davvero ad Harry e ai compagni nelle famose avventure fantasy, con la promozione all'anno successivo e la premiazione della 'Coppa delle Case', nei premi sportivi.

Tutte le notizie di Livorno