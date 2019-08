Ieri sera a Pontedera, i carabinieri hanno arrestato un 39enne italiano per furto. L'uomo è stato beccato in flagranza, mentre era all'interno di una ditta in centro città.

Il 39enne avrebbe forzato la porta principale e altre tre porte interne, tentando di rubare un computer e una cassetta contenente 100 euro.

Dopo essere stato trattenuto questa notte, è previsto per questa mattina il processo per direttissima al Tribunale di Pisa.

