Miss Montecatini 2019, definita la lista delle ragazze che parteciperanno alla finale

Miss Montecatini 2019 entra nella fase finale del concorso. Dopo mesi di casting definita la lista delle ragazze che parteciperanno alle tre serate delle Terme Tettuccio: 28 agosto prima semifinale, 4 settembre seconda semifinale e 11 settembre finalissima.

Gli ultimi due anni hanno visto una notevole crescita mediatica della manifestazione grazie alla voglia di onorare il titolo alle vincitrici delle edizioni 2017 e 2018, Gaia Pardini e Fatima Emiro: con entusiasmo e competenza hanno presenziato ai maggiori eventi che ci sono stati in città facendo conoscere i protagonisti e pubblico con le loro interviste. Senza dimenticare le altre Miss che dallo Stadio Mariotti e dal Palaterme hanno seguito le vicende sportive e non del Montecatini Calcio, del Montecatiniterme Basketball e del Futsal Gisinti.

Novità di questa edizione è la collaborazione con le Terme di Montecatini. La vincitrice infatti diventerà una sorta di testimonial che durante l'anno promuoverà i prodotti e i servizi che i vari stabilimenti possono offrire, per farli conoscere anche al pubblico di Miss Montecatini.

Presentatore ufficiale confermatissimo Andrea Spadoni, giornalista e volto televisivo, profondo conoscitore delle realtà locali, affiancato naturalmente da Gaia e Fatima. Il look delle concorrenti sarà curato dallo staff di Sandro & Stefano parrucchieri, abbellite dalla bigiotteria di Sofi Bijoux. In passerella daranno prova delle loro qualità sfilando con gli abiti proposta da Mari Boutique. Le immagini e i video saranno realizzati da Arte Fotografica e Foto Silvestri. Le coreografie delle ragazze saranno curate da Selene Moscardi.

Come consuetudine, nel pomeriggio, le ragazze faranno una “girata” in centro e potrete ammirarle da vicino mentre degusteranno le bontà della Gelateria Desideri o durante lo sfizioso aperitivo che faranno in piazza al Caffè Centrale.

Appuntamento per tutti mercoledì 28 agosto alle Terme Tettuccio per la prima semifinale del concorso a partire dalle ore 20,30. Oltre alle ragazze in gara, ci saranno anche le esibizioni artistiche di giovani talenti locali. Ingresso libero e possibilità di apericena presso il Caffè Storico Tettuccio. Info e prenotazioni su www.missmontecatini.it o al 3470754061.

Fonte: Ufficio Stampa

