Monteriggioni, Amici del Castello e ristoratori: "Bene la sosta gratuita decisa dal Comune"

“Una scelta positiva della nuova Amministrazione, riteniamo che faciliterà l'accesso al nostro Castello e la sua fruizione, come avevamo in passato auspicato”. Così Gaia Puccetti, presidentessa dell'Associazione Amici del Castello di Monteriggioni commenta la decisione dell'Amministrazione di istituire la sosta gratuita, dalle ore 20 alle ore 8, per tutti gli utenti dei parcheggi Cipressino e Castello.

“L'associazione – prosegue Puccetti – che unisce molti degli esercenti che operano dentro al Castello di Monteriggioni è nata per sviluppare iniziative di valorizzazione ed eventi culturali legati al Castello. Salutiamo pertanto con soddisfazione questa decisione della nuova Amministrazione. Le politiche sul turismo sono fondamentali per un comune con il nostro e per il Castello in particolare, l'attuale giunta è partita col piede giusto, ora bisogna continuare in questa direzione con un'ampia progettualità per incentivare l'offerta e il turismo di qualità”.

“Finalmente un'Amministrazione sensibile verso le esigenze turistiche del Castello. Abbiamo un grande patrimonio – sottolinea Fabrizio Fantoni, dell'Antico Travaglio – che dobbiamo mettere sempre più a disposizione dei turisti ma anche dei residenti di Monteriggioni. Per fare questo servono visioni strategiche e interventi concreti, in grado di migliorare la fruibilità e la gestione quotidiana del nostro Castello. La scelta di rendere gratuiti i parcheggi è un bel segnale di apertura in questa direzione”.