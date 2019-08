Oltre 100mila euro di interventi per le strade di Figline e Incisa

Lavori in corso a Incisa, dove proseguono 78mila euro di interventi di messa in sicurezza stradale che, dal centro al Burchio, stanno riguardando principalmente marciapiedi e attraversamenti pedonali protetti.

Dopo aver ultimato, nel mese di agosto, il parcheggio e il marciapiede in via XX Settembre, davanti alla scuola Petrarca, e due lati di marciapiede sulla strettoia del Burchio, il cantiere si è spostato in zona Fonte Bassa, dove sarà realizzato un tratto di marciapiede con ringhiera, per poi procedere con la risistemazione del marciapiede già esistente.

Per consentire il corretto svolgimento dei lavori, fino a fine settembre è previsto il divieto di sosta e il senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori, oltre al restringimento della carreggiata con limite di velocità fissato a 30 km/h. Al termine di ogni giornata lavorativa, saranno ripristinate le normali condizioni di viabilità.

Successivamente, il cantiere si sposterà in piazza del Municipio e in località Fonte Alta.

In piazza del Municipio è prevista la realizzazione di un attraversamento illuminato protetto, dotato di dispositivo salvapedone e scarrozzi in prossimità delle strisce pedonali.

Anche in località Fonte Alta è prevista l’installazione di un attraversamento pedonale luminoso, oltre alla realizzazione di un tratto di marciapiede, di cui la zona è attualmente sprovvista.

Intanto, anche a Figline sono appena stati ultimati quasi 40mila euro di lavori estivi, che includono la realizzazione di tre scivoli per l’attraversamento pedonale (in via Marchiari, in via Barducci e in via Arno), la bitumatura della rampa di accesso ai giardini Morelli (lato rotonda) e la realizzazione di tre nuovi attraversamenti pedonali protetti, di cui due in via Fratelli Cervi (uno all'inizio della strada e l'altro alla rotonda di via Cavicchi) e uno in via Barducci (all’angolo con via Caduti di Pian d’Albero, zona parcheggio Stazione FS). In città, quindi, gli attraversamenti protetti - funzionali a ridurre il numero degli incidenti e a garantire una maggiore sicurezza per i pedoni - salgono a 32 totali.

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa

