Orbetello Book Prize, il programma dell'evento ai Giardini Chiusi

È in programma per la seconda serata di “OBP – Orbetello Book Prize”, un doppio incontro. Alle ore 19:00 l’attrice Clizia Fornasier presenta il suo romanzo d’esordio “È il suono delle onde resta” - Harper Collins, in compagnia della giornalista Radio Rai Daniela Mecenate che la intervisterà.

A seguire, alle ore 21:30 un tuffo nel mondo dello sport insieme al giornalista, sceneggiatore, autore TV e volto RAI Giancarlo Governi che presenterà “Il volo dell’Airone. Il romanzo della vita di Fausto Coppi” – Fandango intervistato da Claudia Aldi, giornalista e inviata di “Chi l’ha visto?” (Rai Tre).

Gli incontri saranno introdotti da Claudia Aldi.

Le letture dei libri durante le presentazioni sono a cura dei ragazzi de "I mattAttori" diretti da Irene Lizzulli - IN ITINERE.

Tutte le mattine, alle ore 10:30, la giornalista Sabina Castelfranco, corrispondente per l’Italia della rete televisiva statunitense CBS News, sarà protagonista presso i Giardini Chiusi di una rassegna stampa in pubblico, leggendo e commentando le notizie delle principali testate giornalistiche internazionali per capire cosa pensano di noi e come leggono l’attuale crisi politica. Si tratta di una piccola anteprima di quello che succederà l’anno prossimo quando prenderà vita l’attività del Parco della lettura. Aiuole e spazi verdi saranno il teatro di tante situazioni diverse nel corso dell’intera giornata. Tutte dedicate alla lettura e al piacere di leggere.

PARTNERSHIP - L’edizione Numero Zero di OBP – Orbetello Book Prize è organizzata da Zigzag srl in collaborazione con il Comune di Orbetello. Collaborano all'iniziativa: “Hotel Fontermosa”, agriturismo “Podere Maremma”, casa vacanze “Casa Sveva”, lounge restaurant “Barakà” e la libreria "Bastogi". E inoltre il negozio DCube Design per gli arredi del palco e il Vivaio Piante Il Pitorsino che ha curato l’allestimento del palco con piante e fiori.

Grazie alla partnership con IVO TV, le serate di OBP - Orbetello Book Prize saranno trasmesse in diretta streaming ogni sera sulla piattaforma web di IVO TV al link https://www.ivoplay.it/live/orbetello-book-prize-2019/ e sul profilo Facebook di OBP - Orbetello Book Prize.

Zigzag è una società specializzata nella comunicazione integrata d’impresa con sede a Roma, fondata nel 2002 da Andrea Zagami, un professionista della comunicazione che ha maturato significative esperienze in grandi aziende italiane: Alitalia, IRI, STET, TIM e Mondadori.

Zigzag può contare su un network di professionisti esperti e qualificati in grado di fornire una consulenza accurata e soluzioni mirate, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio in cui realizza i suoi progetti.

Zigzag è qualificata nella progettazione e realizzazione di manifestazioni culturali come il nuovo premio letterario OBP - Orbetello Book Prize, il festival di Capalbio Libri, la rassegna musicale Zigzag Music, il Sabaudia Film Fest, il Premio Ischia Comunicatore dell’Anno, il Premio Ferpi Oscar di bilancio per le associazioni non profit, la 12 Ore del libro - organizzata con la Regione Lazio - ed altre manifestazioni.

Per maggiori informazioni:

http://www.orbetellobookprize.it/

https://www.facebook.com/pages/category/Event/OBP-Orbetello-Book-Prize-104333817593461/

https://www.comune.orbetello.gr.it

Fonte: Comune di Orbetello - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Orbetello