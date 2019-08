'Pisa accoglie il talento', il benvenuto agli studenti del concorso per Sant'Anna e Normale

“Pisa accoglie il talento” è il programma di benvenuto agli studenti che affrontano il concorso di ammissione al Sant’Anna e alla Normale, promosso in maniera congiunta dalle due scuole universitarie superiori, in collaborazione con l’Università di Pisa e il Comune di Pisa. L’obiettivo è accogliere gli studenti di alto merito che, in questi giorni, affrontano la prova di selezione, per valorizzare questo primo momento di incontro con la città ed evidenziare le capacità di attrazione del sistema pisano.

“Pisa accoglie il talento” vuole far sentire ogni studente in arrivo a Pisa, per il concorso di ammissione al Sant’Anna e alla Normale, come “atteso e benvenuto”, con l’intento di ampliare il più possibile il numero di giovani di talento che decidono di svolgere il loro percorso formativo universitario a Pisa, ma non soltanto in qualità di allievi del Sant’Anna e della Normale. L’Università di Pisa contribuisce infatti a “Pisa accoglie il talento” fornendo ai candidati le informazioni sui corsi universitari di interesse e sulle relative procedure di immatricolazione, anche con la presenza di un angolo informativo “Matricolandosi”.

Inoltre, grazie a “Pisa accoglie il talento” sono a disposizione per l’intera durata del concorso di ammissione al Sant’Anna e alla Normale servizi a tariffa agevolata per trasporti, parcheggi urbani, mobilità sostenibile (bike sharing), turismo (ad esempio agevolazioni per l’ingresso ai musei) e ospitalità. L’idea è dimostrare ai partecipanti al concorso per Sant’Anna e Normale - e alle rispettive famiglie - i vantaggi di studiare in una città come Pisa, ricca di stimoli culturali e di offerte formative di eccellenza, ma che garantiscono un’alta qualità della vita, a misura “di studente”.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna

Tutte le notizie di Pisa