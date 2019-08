Ponsacco-Lampo, 3-0 nell'amichevole che fa ben sperare

Caciagli fa il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo, segna dal dischetto e centra pure una traversa su punizione. Tehe va di nuovo a segno e colpisce pure due legni. E si sblocca pure Noccioli, uno dei giovani più positivi dei girone D nel campionato scorso con la maglia del Viareggio. Solo buone notizie per mister Pagliuca dall’amichevole di questo pomeriggio con il Lamporecchio, formazione militante nel campionato di Promozione, nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato fissato per domenica al Comunale contro il Montevarchi. I rossoblù vincono tre a zero ma il punteggio poteva tranquillamente essere più largo.

Il risultato lo sblocca dal dischetto Caciagli al 40’ per un rigore concesso per un atterramento in area dello scatenato Tehe. Che, poi, al 25’ della ripresa sigla il raddoppio e dieci minuti dopo completa l’opera Noccioli. In mezzo, però, c’è anche una traversa di Caciagli su punizione e altri due legni colpiti da Tehe. Insomma un monologo, comprensibile date le due categorie differenza fra le squadre, ma che è il miglior viatico per l’inizio del campionato.

Fonte: Fc Ponsacco

