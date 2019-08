Raccolta sfalci e potature: il calendario dei ritiri a Cascina

Il Comune di Cascina rende noto che a partire dallo scorso 19 agosto è in vigore il nuovo calendario per il ritiro di sfalci e potature per le utenze domestiche. Il nuovo calendario sostituisce quello vecchio e le utenze già iscritte al servizio sono state avvisate della novità, con invio, per email o per posta ordinaria, del nuovo calendario. Il nuovo calendario è comunque consultabile e scaricabile sul sito www.geofor.it (nel menu a tendina "Il tuo comune" selezionare "Cascina" e si aprirà la pagina con i link).

Si ricorda che i cittadini di Cascina che vogliono usufruire del servizio di raccolta sfalci e potature a domicilio devono richiedere un apposito contenitore iscrivendosi al servizio e compilando l'apposito modulo, anch'esso scaricabile sul sito www.geofor.it, e disponibile anche presso il centro di raccolta di via Campania e presso l'Ufficio ambiente del Comune di Cascina.

E' possibile richiedere tre tipi di contenitori: da 120, da 240 e da 360 litri, che avranno uno costo annuo, addebitato in bolletta, rispettivamente di 20, 25 e 30 euro. Ogni iscritto sarà poi ricontattato da Geofor per la consegna del contenitore e del calendario delle raccolte. Il contenitore con gli sfalci e le potature dovrà essere esposto nelle date indicate dal calendario. Chi non è iscritto al servizio può comunque portare gratuitamente sfalci e potature ai centri di raccolta di Cascina e di Putignano.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

