Rave party sulle colline di Palaia: probabili denunce per gli identificati

Le colline di Palaia questo fine settimana, e altre volte in passato, sono state protagoniste di rave party. Meta scelta, già altre volte quindi, perchè isolata, spaziosa e difficile da controllare. La festa, come riportato dal quotidiano Il Tirreno, è iniziata nella notte precisamente nei boschi vicino ad Agliati. I cittadini che abitano in Chiecinella hanno avvertito il rumore della musica tekno proveniente dalle casse dei partecipanti, ma quando hanno dato l'allarme, le forze dell'ordine non avrebbero potuto allontanare tutti i presenti, già stabilizzati sull'area verde.

Infatti a centinaia hanno partecipato al rave pianificato in grande con macchine parcheggiate, strumenti musicali e tutto l'occorrente. I carabinieri stanno indagando se dietro questi rave ci sia l'organizzazione di qualcuno del luogo, come l'ultimo registrato a giugno, in un campo tra Ponte a Egola e Palaia. Le persone identificate rischiano adesso la denuncia per invasione di terreni e edifici. La zona interessata ieri è stata presidiata e nonostante questo, alcuni giovani erano ancora presenti nel bosco.

