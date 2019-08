Scuola, ecco quando i giovani toscani torneranno in classe

L'estate sta finendo anche per gli studenti toscani, dato che sono stati diramati i giorni in cui suoneranno le campanelle negli istituti della regione. Il prossimo lunedì 16 settembre i giovani toscani faranno rientro tra i banchi assieme ai colleghi di Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Liguria, Calabria, Sardegna. I primi a cominciare in Italia saranno i ragazzi di Bolzano, giovedì 5 settembre. Gli ultimi saranno i pugliesi, mercoledì 18. Il monitoraggio è a cura di Skuola.net.

