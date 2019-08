Sfiorato dal treno vicino ai binari: uomo scansa il pericolo a Pisa

Poco prima delle 22, alla ferrovia nella zona di Porta a Mare a Pisa, un uomo sarebbe stato sfiorato dal passaggio di un treno. Il soggetto, come riportato dal quotidiano il Tirreno, è stato trovato dal 118 in stato confusionale, raccontando ai soccorritori di essere stato urtato dal treno mentre si trovava lungo i binari.

La vicenda non è ancora chiara e sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per far luce su quanto accaduto. L'uomo, che aveva qualche contusione, è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde.

Tutte le notizie di Pisa