Sì al divieto sugli "abiti indecorosi" a Massa: i risultati del sondaggio di gonews.it

I votanti al risultato del sondaggio di gonews.it, proposto una settimana fa, sembrerebbero non essere d'accordo con la polemica creata sui social da alcuni personaggi famosi del panorama artistico italiano. Il 50.86% dei votanti infatti risulta essere d'accordo contro il 49,14% che si unisce a chi si era già proclamato contro la disposizione. Un risultato combattuto e determinato da un pugnetto di 4 voti, 118 contro 114, che determina comunque, l'approvazione del nuovo provvedimento in vigore a Massa sul divieto di comportamenti e atteggiamenti di richiamo. La polemica partì dall'attore Alessandro Gassman, seguito dalla cantante Fiorella Mannoia e altri volti noti, i quali hanno iniziato una polemica su Twitter, sfociata in un botta e risposta con l'amministrazione di Massa.

