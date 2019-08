Empoli in Serie A, il sogno è realizzabile? Il sondaggio di gonews.it

Inizia la Serie B, l'Empoli riuscirà a risalire in A? Sì

No Vota

L'Empoli nella sua secolare storia calcistica ha dato gioie inaspettate e cocenti delusioni ai suoi tifosi e mai come gli ultimi anni quest'altalena di emozioni non sembra destinata a finire. La vittoria del campionato di Serie B, il ritorno nella massima serie e poi di nuovo il passo falso del crollo sofferto in cadetteria. Un'altra stagione è partita ieri, con la vittoria per 2-1 contro la Juve Stabia. Tanti nuovi giocatori, dirigenza e allenatore rinnovati, un nuovo inizio in tutto e per tutto. La parola a voi con il nostro sondaggio, stavolta sotto forma di pronostico: l'Empoli ritornerà in Serie A? Potete votare fino alle 13 di lunedì 2 settembre.

Tutte le notizie di Calcio