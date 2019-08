Sorpreso a spacciare alla stazione, aggredisce i carabinieri: denunciato minorenne

I carabinieri di Pisa hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un minorenne tunisino. Lo stesso è stato controllato in Piazza della Stazione mentre tentava di cedere una dose di cocaina ad un tossicodipendente, in cambio di 10 euro. Vistosi scoperto, ha nascosto in bocca lo stupefacente e ha cercato di colpire con calci e pugni uno dei carabinieri, disfacendosi poco dopo della droga. Bloccato poco dopo, è stato trovato in possesso di 80 euro, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Dopo le formalità di rito il ragazzo venia affidato ad una comunità per minori in attesa delle determinazioni dall’Autorità Giudiziaria.

