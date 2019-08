Task Force Sicurezza per il centro storico, Confcommercio: "Siamo d'accordo"

La sicurezza è una nostra priorità, noi siamo sempre stati disponibili. Confcommercio Provincia di Pisa risponde presente all'appello che l'onorevole Ziello ha lanciato per la creazione di una task force speciale sulla sicurezza del Centro Storico. A parlare è il direttore Federico Pieragnoli: "Gli imprenditori hanno tutto l'interesse a lavorare in una città sicura e decorosa, dove il rispetto delle regole è garanzia per tutti: residenti, commercianti, turisti. Prioritario resta il controllo capillare della città e delle zone più a rischio, compito estremamente delicato che non può essere delegato a nessun altro che non siano forze dell'ordine e polizia municipale. A partire da questa premessa, gli imprenditori pisani confermano la volontà di collaborare per rendere la città più sicura, vivibile e accogliente".

Per Confcommercio, la strada maestra è quella di valorizzare e coinvolgere gli imprenditori in regola e colpire tutti coloro che si muovono fuori dalle norme: "Il punto è sempre questo. Se parliamo di movida occorre stroncare risolutamente il fenomeno inaccettabile degli abusivi e di quelle attività che alimentano da anni questo circuito vizioso. Se si parla di sanzionare gli irregolari noi siamo in prima fila: chi sbaglia è giusto che paghi, ma gli obiettivi da perseguire debbono essere chiari per tutti. Il patto che abbiamo sottoscritto con commercianti e amministrazione comunale solo alcuni mesi fa per piazza Vettovaglie è solo un esempio di come intendiamo la collaborazione: ciascuno mette qualcosa del proprio, nella cornice di un rapporto di buon senso, lealtà e rispetto dei ruoli".

"Se questa task-force sarà uno strumento per monitorare e raccogliere feedback degli imprenditori e costituire un osservatorio utile alle forze dell'ordine e alla polizia municipale per incrementare i livelli di sicurezza sul territorio, Confcommercio è pienamente disponibile" - conclude il direttore Pieragnoli: "Confermiamo che da parte degli imprenditori pisani onesti c'è grande disponibilità alla collaborazione e al rispetto delle regole. Loro sono le prime sentinelle e vogliono lavorare in un luogo sicuro e decoroso. Ascoltiamoli ed evitiamo di gravarli di oneri insostenibili. Alla fine, i benefici saranno per tutti".

Fonte: Confcommercio Pisa

