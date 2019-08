Tenta il furto alle casse salvatempo del supermercato, arrestata

La polizia di Pistoia ha arrestato una 37enne nigeriana per rapina, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare personale della Questura di Pistoia diretto dal commissario Veronica De Mico si portava sabato mattina presso la Coop di viale Adua a seguito di segnalazione per avvenuto furto.

Giunti sul posto i poliziotti notavano la cittadina straniera ferma, con il carrello della spesa pieno di merce, vicino agli addetti alla vigilanza del supermercato. Dai primi accertamenti esperiti emergeva che la signora, dopo aver fatto la spesa, aveva oltrepassato le casse salvatempo (prive di cassiera fisica) senza pagare.

Fermata all’uscita del supermercato dagli addetti alla vigilanza ed invitata ad esibire lo scontrino dell’avvenuto pagamento la signora spingeva con forza il carrello pieno di merce verso gli addetti tentando anche di investire una cliente anziana di passaggio al fine di darsi alla fuga ed ostacolare il successivo rientro al supermercato. Dal successivo controllo risultava una spesa effettuata di circa 460 euro di generi alimentari ed abbigliamento.

I Poliziotti intervenuti, in considerazione dei primi accertamenti esperiti e vista l’assenza di documenti, invitavano la signora a salire sull’autovettura di servizio per rientrare in ufficio per gli atti di rito ma questa tentava nuovamente la fuga.

Gli agenti della volante cercavano di riportare alla calma la signora che, una volta bloccata, reagiva con morsi e graffi provocando lesioni ed abrasioni alle braccia fino a giungere a tentare di estrarre la pistola dalla fondina di un poliziotto.

Al termine dei previsti accertamenti, coordinati dal Vice Ispettore Roberto Guariglia, la stessa veniva dichiarata in stato di arresto e condotta al carcere di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I poliziotti si portavano successivamente al locale pronto soccorso per le cure del caso ove veniva riscontrato un lieve trauma cranico e lesioni cutanee agli arti superiori ed una contusione al gomito e gamba destra giudicate rispettivamente guaribili in 7 e 5 giorni.

Tutte le notizie di Pistoia