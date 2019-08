Tre denunce e un espulsione a Pisa: maltrattamenti e furto in centro città

Durante la scorsa notte, il personale della Polizia di Stato è intervenuto prontamente nei pressi di Piazza dei Cavalieri a seguito della segnalazione fornita da alcuni passanti di un uomo che stava malmenando una donna. Sul posto è stato rintracciato in stato di agitazione un cittadino tunisino del 1995, in Italia senza fissa dimora, mentre la donna si era allontanata. Lo straniero irregolare, alla vista degli agenti ha violentemente opposto resistenza e in palese crisi psico-motoria ha danneggiato l’abitacolo e i vetri dell’autovettura di servizio, provocando un trauma distorsivo al polso ad uno degli Agenti di Polizia, intervenuto per cercare di contenere le violente intemperanze dell’uomo.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato e, a seguito della inosservanza ad un precedente decreto di espulsione, viene accompagnato nella giornata di oggi da personale della presso il CPR di Torino per l’espulsione dal Territorio Nazionale.

Non è stata invece rintracciata la ragazza oggetto della segnalazione che i testimoni oculari presenti sul posto riferivano essere stata trascinata a terra.

Inoltre, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, personale delle Volanti ha denunciato G. I., nata il 1985 in Georgia e J. A., nata il 2001 in Georgia, entrambe in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato in concorso di capi d’abbigliamento in un negozio del centro cittadino perpetrato nella giornata di ieri.

Fonte: Questura di Pisa

